El primero de junio inicia la temporada ciclónica y al tema nos acercan en el Triángulo de la confianza Cecilio Rodríguez y Luis Alfonso Pérez, especialistas en predicción meteorológica en el Centro Provincial de Meteorología.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →