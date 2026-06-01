Cienfuegos / Economía

Contribuyen cooperativistas cienfuegueros con aporte de leche

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Campesinos productores de leche de la cooperativa de créditos y servicios Jorge Alfonso Delgado, del municipio de Cienfuegos, cumplen la responsabilidad de entrega diaria, de más de 400 litros del alimento en siete bodegas del consejo popular de Paraíso.

Yasleydis Hernández Ramos, presidenta de la CCS sureña, afirmó que suministran leche a la bodega de Pepe Rivas, a dos de Carolina, norte y sur, igual cantidad en Venta de Río, una del Vial y la del propio Paraíso, alimento que acopian en los termos fríos con que cuenta la cooperativa.

La Jorge Alfonso, aporta a Comercio actualmente, cada mes, más de siete mil litros de leche con destino a la alimentación de infantes, embarazadas y dedican una cifra extra, según la producción, a personas vulnerables de la zona de Paraíso y a los hogares de ancianos y de Niños sin Amparo Parental, en Cienfuegos.

Explicó la dirigente anapista que a pesar de la difícil situación energética por la que atraviesa el país, a los impagos del Lácteo y otras dificultades, los cooperativistas cumplen con responsabilidad y encuentran alternativas en el acarreo y distribución para que la leche llegue fresca a los niños, con los parámetros de calidad e inocuidad establecidos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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