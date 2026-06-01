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Campesinos productores de leche de la cooperativa de créditos y servicios Jorge Alfonso Delgado, del municipio de Cienfuegos, cumplen la responsabilidad de entrega diaria, de más de 400 litros del alimento en siete bodegas del consejo popular de Paraíso.

Yasleydis Hernández Ramos, presidenta de la CCS sureña, afirmó que suministran leche a la bodega de Pepe Rivas, a dos de Carolina, norte y sur, igual cantidad en Venta de Río, una del Vial y la del propio Paraíso, alimento que acopian en los termos fríos con que cuenta la cooperativa.

La Jorge Alfonso, aporta a Comercio actualmente, cada mes, más de siete mil litros de leche con destino a la alimentación de infantes, embarazadas y dedican una cifra extra, según la producción, a personas vulnerables de la zona de Paraíso y a los hogares de ancianos y de Niños sin Amparo Parental, en Cienfuegos.

Explicó la dirigente anapista que a pesar de la difícil situación energética por la que atraviesa el país, a los impagos del Lácteo y otras dificultades, los cooperativistas cumplen con responsabilidad y encuentran alternativas en el acarreo y distribución para que la leche llegue fresca a los niños, con los parámetros de calidad e inocuidad establecidos.