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🎧 Aquí el pueblo: Servicios de transporte en medio de la actual situación energética

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Los Inspectores Populares de Transporte, conocidos como “Los Amarillos”, modificaron desde finales de 2022 la forma de gestión, al pasar de personal estatal perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte, a trabajadores por cuenta propia. (Foto: JC Dorado)
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(Foto: Juan C. Dorado)

La emisión del mes de mayo del programa Aquí el pueblo abordó el impacto en los servicios de transporte de la actual situación energética que atraviesa el país como consecuencia de las restricciones a la entrada de combustible al país impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Los oyentes participan con insatisfacciones con los precios de porteadores privados y reclaman una mayor acción de control y fiscalización.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, condujeron el espacio.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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