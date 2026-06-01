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(Foto: Juan C. Dorado)

La emisión del mes de mayo del programa Aquí el pueblo abordó el impacto en los servicios de transporte de la actual situación energética que atraviesa el país como consecuencia de las restricciones a la entrada de combustible al país impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Los oyentes participan con insatisfacciones con los precios de porteadores privados y reclaman una mayor acción de control y fiscalización.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, condujeron el espacio.