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Fotos: Perfil de Facebook de Abrakadabra

Durante el séptimo Encuentro internacional de artes para las infancias Corazón feliz, con sede en La Habana, el Grupo de teatro musical infantil Abrakadabra presentó la obra Pepe, dedicada a José Martí.

El equipo de comunicación de la agrupación explicó que luego de la actuación de los cienfuegueros, Antonio Guerrero, Héroe de la República de Cuba, conversó con los niños sobre sus compañeros Fernando, René, Gerardo, Ramón y la importancia de realzar el valor del Apóstol cubano.

Antonio Guerrero expresó a Roberto Novo, director de Abrakadabra, la emoción al ver la obra y sus deseos para el futuro, e hizo énfasis en que los niños de la agrupación son martianos y resulta necesario que crezcan y sean martianos siempre.

Abradakabra surgió en Cienfuegos en el año 2005 y su desarrollo trasciende los escenarios nacionales con gran reconocimiento en naciones como México.