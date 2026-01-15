Rememoran en Cienfuegos el valor patriótico de José Martí

Compartir en

Los integrantes de la Sociedad Cultural José Martí, filial de Cienfuegos, recordaron la primera deportación del joven José Julián Martí Pérez hacia España, acontecida el 15 de enero de 1871.

Hasta el Faro Los Colorados, localizado en la entrada de la bahía de Cienfuegos, llegan cada año varias generaciones de martianos para no olvidar y rendir tributo al más universal de los cubanos.

Tay Toscano, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, resalta en su perfil de Facebook las acciones que realizan desde la Sociedad Cultural para mantener viva la enseñanza martiana, tan válida en estos tiempos por la crueldad del imperialismo norteamericano y sus gobiernos títeres en otras latitudes

La filial cienfueguera realiza encuentros anuales en el Faro Los Colorados para destacar su fecha natal y otras relacionadas con la labor patriótica de Martí con la presencia de estudiantes, intelectuales y seguidores de la obra martiana.