Homenaje póstumo a combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela

El pueblo cubano continúa hoy el homenaje póstumo a los combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

A las 7:30 a.m. de este viernes 16 de enero, el pueblo de La Habana se concentra en la Tribuna Antimperialista José Martí, para el acto previo a la Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la Patria.

Está pevisto que a partir de las 9:00 a.m. del propio viernes, se realicen ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales. A las 4:00 p.m. serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde