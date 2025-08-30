Cuba exige fin intervencionismo EEUU y cese de agresión a Venezuela

Compartir en

Cuba exigió hoy el cese inmediato de las acciones belicistas de EEUU que amenazan la paz en Venezuela, y exigió el fin del intervencionismo en América Latina y el Caribe, región declarada Zona de Paz. Durante un acto en esta capital, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la Internacional Antifascista, el país antillano reafirmó su solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano.

El presidente del ICAP, Fernando González, denunció el despliegue de fuerzas navales estadounidenses frente a las costas venezolanas como un acto de intimidación basado en pretextos infundados.

«Esta movilización militar no responde a razones de seguridad, sino a intenciones intervencionistas que atentan contra la soberanía y autodeterminación de Venezuela», afirmó.

Alertó que estas maniobras buscan, en realidad, controlar las riquezas energéticas del país y profundizar su desestabilización.

González subrayó que Venezuela no está sola y que Cuba seguirá defendiendo junto a su pueblo la verdad, la dignidad y el derecho a decidir su futuro. «El lema #CubaConVenezuela es un compromiso de hermandad y resistencia ante bloqueos, presiones y campañas desestabilizadoras», afirmó.

Recordó que las historias de América Latina están marcadas por la lucha unida contra el imperialismo, y que Venezuela es hoy un símbolo de esperanza y resistencia.

Por su parte, el embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro, agradeció el respaldo incondicional a su país en toda la isla, que hoy realizó una jornada nacional de solidaridad con la patria de Bolívar.

Destacó que las agresiones contra Venezuela se han intensificado desde la partida de Hugo Chávez y la asunción democrática de Nicolás Maduro. «Millones de milicianos civiles se han movilizado para defender la soberanía del país junto a su legítimo presidente», concluyó.

A la convocatoria habanera estuvo encabezada por la integrante del Buró Político del Partido Comunista Teresa Amarelle, la viceprimera ministra Inés María Chapman y entre otras autoridades políticas y gubernamentales cubanas.