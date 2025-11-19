🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Noticias

Presenta afectaciones servicio ferroviario de pasajeros en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

La transportación ferroviaria de pasajeros en la provincia presenta afectaciones actualmente a causa de la inexistencia de aceites y lubricantes para el funcionamiento de las locomotoras que prestan el servicio.

José Ramón Bernal Cruz, director adjunto de Ferrocarriles Cienfuegos, aseveró que el tren de Santo Domingo está cancelado desde finales de la pasada semana a causa de la escasez del aceite hidráulico treinta y dos en el país.

En relación al tema destacó que gracias a gestiones con otras empresas garantizarán dos viajes para los días finales de la semana, pues en esos días existe una mayor demanda con las salidas de los estudiantes universitarios.

El funcionario recalcó que mantienen el servicio hacia Aguada de Pasajeros en el coche motor, aunque también sufre roturas intermitentes, provocadas por la obsolescencia tecnológica y las dificultades con las piezas especializadas.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Jardín Botánico de Cienfuegos en programa alimentario

📹 Jardín Botánico de Cienfuegos en programa alimentario nacional

Diseña Centro Provincial del Libro y la Literatura iniciativas culturales para el verano

Diseña Centro Provincial del Libro y la Literatura iniciativas culturales para el verano

Celebran en Cienfuegos aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución

Celebran en Cienfuegos aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (+ Fotos)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *