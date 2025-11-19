Presenta afectaciones servicio ferroviario de pasajeros en Cienfuegos

Compartir en

La transportación ferroviaria de pasajeros en la provincia presenta afectaciones actualmente a causa de la inexistencia de aceites y lubricantes para el funcionamiento de las locomotoras que prestan el servicio.

José Ramón Bernal Cruz, director adjunto de Ferrocarriles Cienfuegos, aseveró que el tren de Santo Domingo está cancelado desde finales de la pasada semana a causa de la escasez del aceite hidráulico treinta y dos en el país.

En relación al tema destacó que gracias a gestiones con otras empresas garantizarán dos viajes para los días finales de la semana, pues en esos días existe una mayor demanda con las salidas de los estudiantes universitarios.

El funcionario recalcó que mantienen el servicio hacia Aguada de Pasajeros en el coche motor, aunque también sufre roturas intermitentes, provocadas por la obsolescencia tecnológica y las dificultades con las piezas especializadas.