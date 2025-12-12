El último adiós

Compartir en

Dos campeones mundiales chocaron este jueves en una de las peleas estelares del Campeonato universal de boxeo de la IBA, con asiento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Arlen López consiguió su corona hace una década, en la edición de Doha 2015; Javokhir Ummataliev escaló al centro del podio hace tres meses, en la urbe inglesa de Liverpool.

El cubano de 32 años y el uzbeko de 20 se enfrentaron en una de las semifinales de los 80 kilogramos y la juventud pasó por encima de la experiencia.

Ummataliev poco respeto mostró por los dos títulos olímpicos del guantanamero y lo sacó de competencia con un éxito inobjetable por 5-0. De esa manera, Arlen se colgó definitivamente la medalla de bronce y su oponente discutirá mañana la diadema ante el ruso Dzhambulat Bizhamov, subcampeón universal en Belgrado 2021.

El metal de bronce de Arlen, el único que obtuvo nuestro país en Dubái, reportó 75 000 dólares, pero la mitad le pertenece a él, el 25 por ciento a sus entrenadores y el otro 25 por ciento le corresponde a la Federación Cubana de la disciplina, según explicó la página web de la justa.

Los otros exponentes de la comitiva antillana, el agramontino Julio César La Cruz (92 kg), Giovis Salfrán (51 kg) y Fernando Arzola (+92 kg), no lograron acceder a las preseas, luego de ceder este miércoles en cuartos de final frente a adversarios de Uzbekistán y Armenia.

A este certamen mundial organizado por la IBA acudieron 428 boxeadores de 109 naciones. Armenia, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán e India participan con equipos completos (13 atletas).

Tomado del Periódico Juventud Rebelde