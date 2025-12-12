Detalles sobre el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas que implementará Cuba

Compartir en

El nuevo mecanismo de gestión control y asignación de divisas tiene el propósito de incrementar los ingresos en divisas y su uso más eficiente. Su implementación forma parte del Programa de Estabilización Macroeconómica del país y del Programa de Gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía, que hasta el próximo 30 de diciembre se analiza por nuestro pueblo.

Al respecto, la Gaceta Oficial de la República No. 89, en su edición ordinaria de este jueves, publicó el Decreto Ley 113, aprobado por el Consejo de Estado, acompañado de dos normas complementarias, que regulan la nueva operatoria de los cobros y pagos en divisas entre los actores económicos que radican en Cuba, para impulsar la actividad económica. Asimismo, concibe las garantías suficientes para el debido cumplimiento de los compromisos contraídos entre estos.

El objetivo del nuevo mecanismo es contribuir a mejorar la balanza comercial y equilibrar las necesidades de financiamiento del país con las fuentes disponibles, a partir de brindar un marco legal renovado para las transacciones en divisas a lo interno de la economía, al propiciar por todas las vías el aumento de los ingresos por exportaciones, y estimular las capacidades productivas de bienes y servicios de los diferentes actores económicos.

Según explicaron a la prensa Juana Lilia Delgado Portal, ministra-presidente del Banco Central de Cuba; y Joaquín Alonso Vázquez, titular de Economía y Planificación, el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas implica una nueva forma de operar por parte de los exportadores y otros actores que ingresan divisas y, además, permite conjugar las necesidades de fondos del país con las fuentes disponibles para que la economía funcione mejor.

«Este nuevo sistema compete a personas jurídicas cubanas, extranjeras y mixtas, así como a personas naturales que realizan actividades productivas o cualquier tipo de transacción económica que involucre un instrumento de pago denominado en divisas. Igualmente, aplica a los contratos de asociación económica internacional, proyectos de desarrollo local y de cooperación internacional», señaló el funcionario.

Al detallar los beneficios de adoptar ese mecanismo, Alonso Vázquez explicó que este posibilita a los exportadores poder disponer de los recursos necesarios para elevar su contribución al desarrollo económico del país y los programas sociales de la Revolución.

«Se trata, dijo, de favorecer las exportaciones, en tanto se estimula la generación de ingresos en divisas a partir de garantizar acceso oportuno a estas para el desarrollo de la actividad económica, además de brindar mayor autonomía al sistema empresarial y crear condiciones para un uso más eficiente de las divisas».

Delgado Portal argumentó que con el nuevo mecanismo también se fomenta la sustitución de importaciones, el encadenamiento entre los distintos actores de la economía nacional, así como la mejora de las condiciones de funcionamiento de los inversionistas extranjeros y sus vínculos con la economía, y se abren nuevas posibilidades a las entidades para que se enlacen con el sector exportador.

Asimismo, subrayó que con el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas se define una nueva forma para aquellos que no puedan generarlas, pero que las necesitan para poder sustentar su producción o sus servicios, además de posibilitar la eliminación paulatina de distorsiones que afectan la generación de ingresos en divisas del país.

Precisó que cerca de una veintena de entidades cubanas trabajan en la implementación de este mecanismo, con esquemas de financiamiento donde retienen los ingresos en divisas necesarios para reproducir su actividad y el resto lo aportan a la Caja Central, a partir de la definición de coeficientes para ambas partes.

El nuevo mecanismo contribuye al ordenamiento de los flujos monetarios a lo interno de la economía, al crear mejores condiciones para que los distintos actores cierren ciclos productivos, se encadenen entre sí, y de esta manera se promuevan los sectores exportadores y la atracción de inversión extranjera directa.

De esta forma, se impulsa la actividad económica y los ingresos en divisas, lo cual debe redundar a futuro en mayor oferta de bienes y servicios, la disminución de las presiones inflacionarias, la mejora paulatina del poder adquisitivo del salario y el avance hacia la plena convertibilidad de la moneda nacional.

Se prevé la apertura de nuevas cuentas para los esquemas de financiamiento en divisas y se crean los mecanismos para garantizar la operatividad segura de esas cuentas, así como se aceptan depósitos en efectivo de los actores económicos autorizados a cobrar en divisas.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde