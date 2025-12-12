Aumentan accidentes de tránsito en Cienfuegos 

Compartir en

Un aumento considerable de accidentes de tránsito se reportan en la provincia de Cienfuegos de enero a la fecha, etapa en la que han ocurrido 209 colisiones en la vía pública, que provocaron 35 fallecidos y casi 300 lesionados, cifras superiores comparadas con igual etapa del año anterior.

Los indicadores muestran un aumento que sitúan al territorio en alarma y condición de peligrosidad a decir de la Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, por lo que reitera el llamado es a ser más responsables en la vía y respetar las leyes porque es éste un asunto que interesa a todos y en el que intervenimos unánimemente.

Persisten como causas principales la no atención adecuada y control al vehículo, distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de la vía y los excesos de velocidad; según las estadísticas mostradas .

Los municipios con mayor incidencia en la accidentalidad en el territorio son la Perla del Sur seguido por Cumanayagua, mientras que los horarios con más reportes son entre las tres de la tarde y las nueve de la noche, además de que continúan sucediendo los accidentes con intervención mayoritaria de autos ligeros y motorinas.