Sesionará Cuarta Edición de Capacitación Asesoría Legal Cienfuegos

Del 15 al 18 de diciembre tendrá lugar la Cuarta Edición Anual de Capacitación para la Empresa Provincial Consultoría Jurídica de Cienfuegos (Asleg), con una actualización de las ramas del Derecho y otras ciencias relacionadas.

La Máster en Ciencias, Daliani Mileni González Gutiérrez, directora de Desarrollo en Asleg, explicó que el espacio deviene evento científico, porque aprehenden contenidos de las principales corrientes teóricas y las buenas prácticas jurídicas.

La actividad de superación profesional acontecerá a través de conferencias y talleres impartidos por prestigiosos especialistas de la provincia, y propone temas de trascendencia para el desarrollo del territorio.

Entre las investigaciones sobresalen las relacionadas con Contratos de arrendamiento de inmuebles, Formación de precios y fichas de costo, Contratación económica, Inscripción de inmuebles de propiedad industrial, entre otros.
Asleg ofrece servicios jurídicos especializados a diversos actores económicos del sector estatal y no estatal, y la capacitación resulta imprescindible a raíz de la reforma judicial cubana, que también impacta las más disímiles ramas y áreas de la economía.

