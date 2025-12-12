Sistemas fotovoltaicos para las viviendas de niños con enfermedades crónicas

Compartir en

Una veintena de niños pinareños con enfermedades crónicas cuenta hoy en sus viviendas con sistemas fotovoltaicos, que permiten una mejor atención a sus padecimientos de salud.

Ello ha sido posible gracias a las donaciones realizadas por el sector tabacalero, a partir de las divisas que este genera, en una provincia que aporta el 70 % de las hojas que se cultivan en el país.

Osvaldo Santana Vera, coordinador del Grupo Empresarial Tabacuba en el territorio, explicó que los kits entregados tienen una potencia de entre 2,5 y cinco kilowatts pico, y que han sido ubicados teniendo en cuenta un levantamiento realizado por Salud Pública.

La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora provincial de ese organismo, argumentó que una parte de los niños beneficiados con los sistemas fotovoltaicos, se encontraban ingresados en el hospital pediátrico con estadías prolongadas, de un año e incluso más, debido a que presentan enfermedades crónicas que requieren ventilación, para lo cual necesitan tener energía de manera permanente.

El resto, añadió Ramírez Guzmán, padece enfermedades genéticas crónicas que demandan cuidados especiales. Por ejemplo, lesiones de la piel que necesitan que los pacientes permanezcan la mayor parte del tiempo en habitaciones climatizadas.

«Gracias a esta iniciativa, hoy esos niños están en sus hogares, en su medio familiar y con las condiciones que requieren», aseguró la Directora de Salud en Vueltabajo.

El Coordinador de Tabacuba acá, afirmó que este ha sido un primer paso, y que la intención es llegar de manera paulatina al resto de los pequeños con patologías similares que existen en la provincia.

Por otra parte, comentó que también se han donado sistemas fotovoltaicos para los dos hogares para niños sin amparo familiar del territorio.

