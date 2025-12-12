Restablecida Unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre en Nuevitas

Compartir en

En la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre concluyeron las labores para solucionar una contingencia técnica en uno de sus conductos, derivada de un incendio de bajas proporciones. Al cierre de esta información se encontraba sincronizando al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El evento, según explió a Granma Jorge Luis Maceira Esteva, director de la planta, se originó cuando llamas de una combustión externa se propagaron hacia el interior de un conducto de la caldera, a través de un orificio, provocando la quema del material aislante (lana de vidrio).

En cuanto lo permitió la temperatura del conducto dañado, una fuerza integrada por trabajadores de la EMCE y la ECOI 8, junto a técnicos y especialistas de la Dirección de Mantenimiento de la propia central, acometió con «celeridad y profesionalismo» las labores de reparación del tramo afectado y la sustitución de su aislamiento térmico. En 72 horas aproximadamente la unidad estaba lista nuevamente para aportar al SEN.

También aprovecharon la parada forzosa, para extender la acción hacia otros trabajos de mantenimiento preventivo en equipos y sistemas anexos.

Mientras se desarrollaban estas intensas jornadas en el bloque 6, la Unidad 5 de la CTE 10 de Octubre se mantuvo operando de manera estable, entregando 53 megawatts (MW) al SEN.

El proceso de arranque en frío de la Unidad 6 comenzó en las primeras horas de la mañana, cumpliéndose todas las etapas previstas. Su sincronización y posterior entrega de carga al SEN se produjo en el final de la tarde, restableciéndose así la capacidad generadora de esta unidad de la central nuevitera.

El trabajo cohesionado de los colectivos obreros y técnicos involucrados permitieron resolver la avería en un tiempo mínimo y aportar desde su trabajo a disminuir las afectaciones eléctricas.

Tomado del Periódico Granma