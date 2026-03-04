🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / Noticias

Imputa Fiscalía General por terrorismo a los seis ciudadanos implicados en intento de infiltración armada

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

La Fiscalía General de la República controla el proceso penal radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, para investigar el intento de infiltración en el territorio nacional ocurrido en la mañana del 25 de febrero por la zona norte de la provincia Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas.

Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal. La Fiscalía dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Las políticas en Cuba para el empoderamiento de las mujeres

📹 Las políticas en Cuba para el empoderamiento de las mujeres

Juventud cienfueguera desarrolla Asamblea Provincial duodécimo congreso Foto del autor

Juventud cienfueguera desarrolla Asamblea Provincial 12mo congreso

Conozca la historia del Himno Nacional de Cuba

📹 Conozca la historia del Himno Nacional de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *