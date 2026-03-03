🎧 Escúchenos en audio real

🎧Triángulo de la confianza: Servicios de ozonoterapia y la medicina natural y tradicional en Cienfuegos

La ozonoterapia y la medicina natural y tradicional es el tema que proponen en el Triángulo de la confianza la doctora Yulieth Castillo, Especialista en Medicina General Integral y en Medicina Natural y Tradicional del Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González Cueto” y el doctor Carlos Santana, Coordinador Provincial de Medicina Natural y Tradicional.

