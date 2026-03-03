Recibió Onelia Chaveco Premio provincial por la obra de la vida en Cienfuegos 

Compartir en

La periodista Onelia Chaveco Chaveco, jefa de la corresponsalía de la Agencia cubana de noticias en Cienfuegos, recibió el Premio provincial Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida.

A la apertura de la Jornada por el día de la prensa cubana asistieron los integrantes de las delegaciones de base de la Unión de periodistas de Cuba (UPEC) acompañados por los máximos dirigentes del Partido y el Gobierno.

El lauro Juan David por la obra del año lo alcanzaron Dainerys Torres en radio; Miguel Adrián Rodríguez en prensa escrita; Mayelín del Sol y Guillermo Martínez en televisión; Yariel Castillo en gráfica y Jorge Domínguez en prensa digital.

Tay Toscano Jerez, presidenta de la UPEC, anunció que otros encuentros acontecerán en esta jornada de la prensa dedicada al centenario del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz y a los 90 años de Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos.

Al cierre de esta información, en La Habana informaron que Mayelín del Sol Santiago ganó el premio nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año.