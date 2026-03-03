Reorganizado en Cienfuegos proceso educativo en Enseñanza Especial

Compartir en

La totalidad de los infantes cienfuegueros necesitados de una enseñanza especial continúa recibiendo su preparación según la equivalencia por grados, a decir de Mireisy Rizo Garrido, Jefa de Departamento de la Educación Especial en la Dirección General del sector.

Cienfuegos cuenta en esta enseñanza con siete escuelas en la cabecera provincial y una por cada municipio, incluidos el Hogar de Niños sin Amparo Familiar y el Centro Especializado en Servicios Educacionales Tato Madruga.

Las prioridades son con la Escuela de Autismo Vilma Espin y la de Discapacidad Visual y Auditiva, Dionisio San Román, ambas ubicadas en Cienfuegos.

En todos los casos, aseguró la directiva, continúa con soluciones alternativas el desarrollo del curso escolar 2025-2026.