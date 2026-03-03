🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Reorganizado en Cienfuegos proceso educativo en Enseñanza Especial

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Educación Especial
La totalidad de los infantes cienfuegueros necesitados de una enseñanza especial continúa recibiendo su preparación según la equivalencia por grados, a decir de Mireisy Rizo Garrido, Jefa de Departamento de la Educación Especial en la Dirección General del sector.

Cienfuegos cuenta en esta enseñanza con siete escuelas en la cabecera provincial y una por cada municipio, incluidos el Hogar de Niños sin Amparo Familiar y el Centro Especializado en Servicios Educacionales Tato Madruga.

Las prioridades son con la Escuela de Autismo Vilma Espin y la de Discapacidad Visual y Auditiva, Dionisio San Román, ambas ubicadas en Cienfuegos.

En todos los casos, aseguró la directiva, continúa con soluciones alternativas el desarrollo del curso escolar 2025-2026.

