Realizan mantenimientos en tanques de crudo de Refinería cienfueguera

Compartir en

En Refinería Cienfuegos S.A. impermiabilizan el domo geodésico de uno de los tanques que devienen ícono de la ciudad y sobresalen porque poseen una capacidad de almacenamiento de 50 mil metros cúbicos de crudo.

Según explican en las redes oficiales de la industria petrolera sureña, en la primera etapa completarán la limpieza exhaustiva de la superficie del domo para garantizar las condiciones óptimas de adhesión de los materiales utilizados en las faenas.

El post también refiere que luego realizan la aplicación de silicona especializada para la impermeabilización, con el objetivo de asegurar la protección de la estructura y preservar la integridad de las instalaciones.

Las labores de mantenimiento constutuyen regla de oro para prolongar la vida útil de la industria y sostener la operatividad de los procesos de almacenamiento, pues deviene garantía del éxito productivo y de la salud de los trabajadores.