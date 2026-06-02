Mantendrán vitalidad centros educativos de Cienfuegos

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Los centros educativos de Cienfuegos mantendrán su vitalidad hasta el mes de julio, como parte de las medidas organizativas adoptadas para el cierre del curso escolar en Cuba.

La decisión responde al reajuste del calendario docente y al desarrollo ordenado de las actividades finales del periodo lectivo, según explicó Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en la provincia.

«Con independencia de que entre el 12 y el 30 del mes de junio se prevé la culminación de las actividades docentes, vamos a continuar hasta el 15 de julio con las instituciones educativas activadas con un grupo de profesionales nuestros».

«Esto será sobre todo para la atención de los menores cuyas familias están vinculadas a la producción, a los servicios y nosotros poder contribuir desde nuestro sector a mantener la vitalidad de la provincia», señaló.

El sector educacional trabaja para garantizar que los centros permanezcan activos, con el propósito de concluir de forma satisfactoria las tareas previstas y asegurar una transición ordenada hacia el próximo curso.