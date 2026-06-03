Descarrila en Las Tunas tren Santiago-La Habana, no se reportan víctimas

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Las 900 personas, entre pasajeros y tripulantes, resultaron ilesas tras el descarrilamiento en la noche de este martes del tren número 13, que cubría la ruta Santiago de Cuba-La Habana. El siniestro ocurrió en el kilómetro 669 de la vía central, próximo a la terminal del poblado de Omaja, municipio de Majibacoa, al este de la provincia de Las Tunas.

Las máximas autoridades del territorio se trasladaron de inmediato al lugar del accidente. Desde allí coordinaron las acciones para garantizar la seguridad de los viajeros y organizar una evacuación ordenada. Hasta el cierre de esta información, no se reportaban personas lesionadas, ni entre los pasajeros ni entre los miembros de la tripulación.

El suceso exigió un despliegue logístico por parte de los órganos locales del Partido, el Gobierno y los organismos de emergencia. Equipos de rescatistas y especialistas en transporte ferroviario trabajan en el sitio para evaluar las condiciones del terreno y el estado del convoy.

Paralelamente, se desarrollan las pesquisas para determinar las causas del descarrilamiento. Las autoridades evitaron especular hasta contar con los informes técnicos definitivos.

Mientras tanto, los damnificados recibieron atención integral. La prioridad es restablecer la normalidad del tránsito ferroviario en el menor tiempo posible y garantizar el bienestar de las personas afectadas.

Tomado de Cubadebate