Cienfuegos

🎧 Aquí el pueblo: Cumplimiento de medidas en Cienfuegos para enfrentar desabastecimiento de combustible

Directores de organismos y coordinadores de programas y objetivos del Gobierno provincial, brindan pormenores en el programa Aquí el pueblo, de Radio Ciudad del Mar, acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas para enfrentar las restricciones con el combustible, como consecuencia del cerco energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

