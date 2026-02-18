Sesiona en la Perla del Sur taller científico sobre Archivística

Compartir en

El Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos que acontece en la Perla del Sur comenzó con la conferencia «Contrapunteo de la inmigración franco-hispana en la región histórica de Cienfuegos, analizada desde los años 1819 hasta 1898 a cargo del Doctor en Ciencias , Alejandro García Rodríguez.

El evento, con sede en la Casa del economista, reúne hasta el diecinueve de febrero a científicos e intelectuales del territorio sureño para celebrar también el medio siglo de vida del Archivo Histórico Provincial «Rita Suárez del Villar», promotor de la actividad científica.

Durante la jornada de este miércoles presentan ponencias sobre investigaciones relacionadas con la historia mambisa, la identidad cultural arraigada al quehacer marinero en el puerto «Olimpia Medina», la radio y su papel en la discusión de la historia regional, entre otros temas.

Otra de las comisiones de trabajo analiza múltiples asuntos y distinguió el escenario beisbolero visto desde la poesía en Sagua la Grande, la labor de la prensa para la revelación del contexto eclesiástico y la consolidación y decadencia de la élite asturiana en la región histórica de Cienfuegos.

El Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos deviene evento de valor para la conservación de la historia local, pues socializa aristas recién investigadas de la vida del terruño, siempre con el uso de fuentes documentales y archivísticas.