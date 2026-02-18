🎧Triángulo de la confianza: Los peligros en el consumo de cigarrillos electrónicos

Los peligros en el empleo de cigarrillos electrónicos es tema de la emisión del Triángulo de la confianza del martes 17 de febrero de 2026. Interviene la doctora Caro Mantilla, especialista en Psiquiatría de adultos y jefa del programa de deshabituación de las adicciones en Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →