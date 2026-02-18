Compartir en

La Unidad Territorial de Normalización y el Gobierno sureño extienden, hasta el próximo mes de marzo, el plazo de cierre de la convocatoria de la XXV Edición del Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad.

Según declaraciones de la arquitecta Norma Ortega Betancourt, especialista de la Oficina, solo tres entidades sureñas respondieron hasta la fecha a la invitación para competir en el certamen, dado a conocer en noviembre último.

Confirmaron su disposición para participar las empresas Militar Industrial Astilleros Centro, la de Servicios al Turismo (EMPRESTUR ) y en un nuevo empeño Almacenes Universales Cienfuegos.

Antes del cierre de este plazo los optantes deberán entregar las solicitudes con un informe que incluye la presentación firmada por el máximo representante de la organización aspirante y la información más destacada de su gestión durante los últimos tres años.

Los documentos de solicitud se entregan en la Unidad Territorial de Normalización de Cienfuegos para su evaluación por parte de un Comité de Expertos que determina las entidades en competencia.

Las entidades aspirantes al lauro, que el Gobierno entrega en octubre de este año, deben cumplir con prerrequisitos fundamentales como la conformidad sistemática de sus productos o servicios ; poseer un sistema de calidad certificado o implementado; ostentar la condición de Administración Responsable y no haber sido escenario de corrupción en el período que se evalúa.

El Premio, instituido en el 2001, persigue el logro de una alta competitividad y eficiencia económica de las organizaciones de producción o servicios en Cienfuegos.