🎧Triángulo de la confianza: Etecsa en Cienfuegos, planes en 2026 y medidas en actual situación energética

Acerca de las inversiones en las telecomunicaciones en Cienfuegos el pasado año y los planes para 2026, así como las medidas adoptadas para enfrentar la actual contingencia energética, trata la emisión del Triángulo de la confianza, con la presencia de Yusnel Díaz Fernández, jefe del grupo de Marketing de la División Territorial de Etecsa; Yesli Cecilia Valdés, jefe de unidad comercial, y Dunia Villafaña Manresa, comunicadora de Etecsa en la provincia.