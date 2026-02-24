🎧Triángulo de la confianza: Etecsa en Cienfuegos, planes en 2026 y medidas en actual situación energética

Acerca de las inversiones en las telecomunicaciones en Cienfuegos el pasado año y los planes para 2026, así como las medidas adoptadas para enfrentar la actual contingencia energética, trata la emisión del Triángulo de la confianza, con la presencia de Yusnel Díaz Fernández, jefe del grupo de Marketing de la División Territorial de Etecsa; Yesli Cecilia Valdés, jefe de unidad comercial, y Dunia Villafaña Manresa, comunicadora de Etecsa en la provincia.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.