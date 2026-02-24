🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

🎧Triángulo de la confianza: Etecsa en Cienfuegos, planes en 2026 y medidas en actual situación energética

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Informa ETECSA sobre falla en servicios móviles
Compartir en

Acerca de las inversiones en las telecomunicaciones en Cienfuegos el pasado año y los planes para 2026, así como las medidas adoptadas para enfrentar la actual contingencia energética, trata la emisión del Triángulo de la confianza, con la presencia de Yusnel Díaz Fernández, jefe del grupo de Marketing de la División Territorial de Etecsa; Yesli Cecilia Valdés, jefe de unidad comercial, y Dunia Villafaña Manresa, comunicadora de Etecsa en la provincia.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Ultiman detalles para la campaña de frío en Polo Productivo Horquita- Juraguá

🎧 Ultiman detalles para la campaña de frío en Polo Productivo Horquita- Juraguá

Atención pediátrica en Cienfuegos enfocada en la excelencia

Atención pediátrica en Cienfuegos enfocada en la excelencia

Ampliaran-capacidades-en-Cienfuegos-para-uso-de-energia-solar

Ampliarán capacidades en Cienfuegos para uso de energía solar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *