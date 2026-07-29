Cienfuegos, provincia Destacada en emulación nacional por aniversario 66 de la FMC

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La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos alcanzó la condición de Destacada en la emulación nacional por el aniversario 66 de la organización.

Según explicó la miembro del Buró Político y Secretaria General de la organización, Teresa Amarelle Boué, el Secretariado Nacional de la FMC determinó como sede de las actividades centrales por el 23 de agosto, a la provincia de Pinar del Río y con la categoría Destacada a Cienfuegos, Artemisa, Matanzas y Villa Clara.

Ana Ibis Gómez Hernández secretaria general de la FMC en el territorio sureño, declaró en exclusiva a la Radio, que entre los logros fundamentales de las cienfuegueras sobresalen el protagonismo en las tareas económicas, así como los resultados de los programas de adiestramientos que figuran entre los mejores del país.

Destacó además la dirigente femenina, el desempeño y quehacer en los más de 600 bloques, en el trabajo preventivo en la comunidad, la incorporación de jóvenes, el cumplimiento de las tareas medibles como aportes monetarios voluntarios a la Patria, cotización y la integración por encima del 93 por ciento.

Gómez Hernández reconoció el esfuerzo de las mujeres cienfuegueras en tiempos difíciles y les envío una calurosa felicitación al tiempo que las convocó para el acto provincial cienfueguero por el aniversario 66 de la constitución de la FMC, que tendrá lugar el próximo 20 de agosto.