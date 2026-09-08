Anuncian en Cienfuegos jornada por el Día Internacional del Pelo Afro

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Del 11 al 15 próximos, en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Pelo Afro, tendrá lugar en Cienfuegos la jornada denominada «La Descolonización del cuerpo: praxis política y pedagógica».

La Dirección de Extensión Universitaria de la Casa de Altos Estudios en Cienfuegos, la Articulación Afrofeminista de Cuba, el Movimiento Cultural Sur y la Comisión Provincial del Programa Color Cubano Contra el Racismo y la Discriminación por el Color de la Piel, auspician el evento que contará con una amplia agenda de actividades.

La jornada dirigida a todos los interesados será un espacio abierto de encuentro, aprendizaje y resistencia colectiva contra la discriminación, que tendrá su apertura con la conferencia «El cabello como archivo histórico y político: el pelo Afro», a cargo de la doctora Haydeé Rodríguez Leyva, Coordinadora de la Articulación Afrofeminista en Cienfuegos.

En diferentes escenarios los participantes también intercambiarán en Mesa de Discusión Central sobre el Feminismo Negro, Decolonialidad y las Nuevas Teorías sobre el Racismo Residual», con la presencia de la doctora Nereyda Moya, Profesora Titular de la Universidad de Cienfuegos y otros ponentes.

Para el sábado 12 está reservada la participación en el programa radial sureño Con Todo Detalle, para escuchar las voces de articuladas afrofeministas, que compartirán relatos, saberes y emociones sobre la Memoria Viva del Pelo Afro: Rizos e Historia.

El lunes 14 será el encuentro de emprendedoras, «Mi Corona, mi Identidad, mi Salud», en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el martes 15 el acto de cierre está previsto en la escuela primaria Camilo Cienfuegos, a las nueve de la mañana, con el alumnado para debatir sobre el cabello afro, el respeto, la diversidad y el amor propio.