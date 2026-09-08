Inauguran en Cienfuegos exposición La Utopía que no cesa

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La Galería del Boulevard de Cienfuegos acoge una muestra colectiva que celebra el aniversario 25 de la Academia de Artes Plásticas de la Escuela de Arte Benny Moré.



La muestra, bajo la curaduría del destacado especialista Jorge Luis Urra Maqueira, se presenta como una de las actividades centrales por el aniversario 25 de la reapertura de la academia de artes visuales en el territorio, institución que ha marcado pautas en el desarrollo de las artes plásticas en Cienfuegos.

A decir de Urra Maqueira, «es una exposición muy plural y variada donde se intentan recoger todos los géneros representativos de esta ciudad: La pintura, la cerámica, la fotografía, el grabado, la instalación y la escultura».



El título, sugerente y apegado a los tiempos que vivimos, resuena como un llamado a mantener viva la esperanza y la capacidad creadora, especialmente en tiempos donde el arte se erige como resistencia y memoria.

La exposición reúne piezas de varios profesores de la academia y estudiantes de diversas generaciones, quienes desde sus respectivos lenguajes plásticos abordan la noción de «utopía» como un horizonte en constante construcción.

La muestra se inscribe además en las jornadas conmemorativas por el 5 de septiembre, fecha de profundo significado histórico para los cienfuegueros, dotando a la exhibición de un valor simbólico y patriótico.

La entrada es libre y abierta de lunes a sábado de 9.00 de la mañana a 4.00 de la tarde para todo el público que desee disfrutar de una propuesta visual cargada de significado.