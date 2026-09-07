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Unicef: 20 millones de niños sufrieron abuso sexual facilitado por tecnología en 21 países

Redacción RCMpor Redacción RCM
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló este lunes que unos 20 millones de niños y niñas de 12 a 17 años sufrieron alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en 21 países, según un informe presentado por la organización.

La cifra representa casi uno de cada cinco menores en ese rango de edad, de acuerdo con las estimaciones del organismo internacional.

El informe detalla que más de 15 millones de menores estuvieron expuestos a contenidos sexuales no deseados; nueve millones recibieron solicitudes sexuales no consentidas y cuatro millones sufrieron la difusión de imágenes íntimas sin su autorización.

Cerca del 60 % de los casos ocurrió en plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. En el 57 % de las situaciones, el agresor era una persona que el menor ya conocía previamente.

Tomado de Cubadebate

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