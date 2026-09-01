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En la mañana de este martes, la Escuela de Artes Benny Moré de Cienfuegos, abrió sus puertas para dar la bienvenida al nuevo curso escolar, en un acto que reunió a alumnos, maestros, artistas y familiares.



No fue una ceremonia cualquiera. El ambiente vibró con la energía de quienes entienden que, en tiempos complejos, la creación artística se erige como trinchera y esperanza.

El centro docente, engalanado por la presencia de destacados figuras de la cultura local, dejó claro el sello que distingue a esta institución donde el desarrollo artístico integral no es un adorno, sino la columna vertebral.

Los discursos subrayaron el compromiso inquebrantable de los docentes, que asumen la formación de las nuevas generaciones con entrega total, y el papel protagónico de la familia, aliada imprescindible en este empeño.

«Será un curso complejo, sin dudas, pero también sabemos que los tiempos difíciles nos han forjado en el comportamiento y la disciplina», expresó Robin Rajadel Herrera director del Centro, al tiempo que recordó que el curso 2026-2027 inicia en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, principal rector de la Revolución y la Enseñanza Artística.

La jornada, que combinó la formalidad del inicio con la calidez del reencuentro, dejó la certeza de que pese a las carencias y los retos, la Benny Moré sigue siendo una fábrica de sueños, donde la pasión por el arte y el deber con la historia se dan la mano para construir un futuro posible.

El acto transcurrió con la presencia de Serguey Martín Guerra Miembro del Buro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y otros dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, autoridades del Gobierno Provincial del Poder Popular, la dirección de Cultura y otras organizaciones del sector.

La celebración por el inicio del curso escolar concluyó con un aplauso cerrado, no sólo por lo dicho, sino por otro año de lucha, creatividad y orgullo.