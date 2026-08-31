Región Militar de Cienfuegos lista para la defensa

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En la Región militar Cienfuegos comenzó el segundo período del año de instrucción para la defensa dedicado al centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial, asistió al acto junto a oficiales, dirigentes del territorio, soldados y civiles de las unidades militares.

Varios oficiales recibieron la distinción Destacados en la preparación para la defensa; otros cienfuegueros recibieron el carnet de militantes del Partido Comunista de Cuba y la jefatura apreció un ejercicio táctico con la participación de jóvenes que transitan por sus primeros meses del Servicio Militar Activo.

Carranza Valladares valoró satisfactoriamente el encuentro y exhortó a los jóvenes y oficiales a mantener la disposición para consolidar el aprendizaje teórico y práctico por la soberanía de Cuba.