Resalta Empresa de Materiales de la Construcción en Cienfuegos por su gestión económica

El colectivo obrero de la Empresa de Materiales de la Construcción, en Cienfuegos, sobresale entre sus homólogos del país durante el año2025 por el desarrollo de una gestión empresarial dirigida a soluciones y resultados productivos.

Según dio a conocer a la Radio Vladimir Jorge Fuentes, director general de la entidad sureña, a pesar de las limitaciones de recursos, a causa del bloqueo y la crisis económica, muestran avances con las exportaciones de bienes y servicios para el ingreso de divisas al país.

En el transcurso del actual año las cifras de exportación de arena beneficiada, gravilla y granito superan las 40 mil toneladas, con un aporte monetario de casi 700 mil dólares, que garantizan el respaldo financiero a la empresa y su sistema salarial.

En la etapa entregaron para el programa de viviendas en el territorio más de 80 mil unidades de elementos de pared; garantizaron los áridos para la edificación de los parques fotovoltaicos; rehabilitaron el malecón de la Perla del Sur, el Balneario Ciego Montero, caminos de zonas rurales, y trabajan en el proyecto del cauce del río Arimao.

Aseguró el director de la empresa cienfueguera de Materiales de la Construcción que también contribuyen a la limpieza y embellecimiento de la ciudad a través de la recogida de residuales, y atienden a los más de 540 trabajadores de la entidad con una contribución de alimentos y aseo.