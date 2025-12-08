Jornada de Esfuerzo Decisivo acomete Dirección de Cultura en Cienfuegos

Compartir en

Una Jornada de Esfuerzo Decisivo por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y de cara al centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz desarrolla en Cienfuegos la Dirección Provincial de Cultura y su Sistema Institucional de artistas, escritores y creadores.

Así lo dio a conocer la directora de Cultura de la Administración Provincial, Alicia Martínez Lecuona destacando que culminó una Sala Alternativa de la Cinemateca en el Cine Luisa de la Perla del Sur unido a la programación del Cine Móvil para que llegue a las comunidades.

Incluye la terminación de obras, la pintura del Recinto Ferial en la Plaza de Actos, frente al malecón, principal escenario de bailables, actos políticos y conmemoraciones, así como la restauración que da acceso a la entrada de la ciudad, entre otras acciones.

Sobresale un programa de actividades culturales, que abarcó festejos populares en Aguada de Pasajeros y Abreus junto con las próximas fiestas de liberación a efectuarse en Cumanayagua y Cruces, y a las religiosas, por ejemplo, el 4 de diciembre, Día de Santa Bárbara, en Palmira.

Asimismo, rutas patrimoniales y bailables de fin de año en coordinación también con el Ministerio del Turismo y la Dirección de Gastronomía.