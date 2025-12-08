🎧 Escúchenos en audio real

Cierran circulación vehicular por reparación de puente de Arimao

A partir de este lunes 8 de diciembre estará cerrada la circulación por el puente de Arimao, en la carretera que une a la ciudad de Cienfuegos con Trinidad, debido a trabajos para reparar daños en su estructura.

Las obras se extenderán hasta las 2:00 p.m. del viernes 12 de diciembre.

Los conductores de vehículos tendrán como alternativa la carretera desde Cienfuegos a la cabecera municipal de Cumanayagua y luego hasta el Entronque de Las Moscas.

Los organismos implicados en esta labor ofrecen disculpas por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos.

«Les pedimos tomar precauciones y planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos», precisó la Comisión Provincial de Seguridad Vial en la red social Facebook.

