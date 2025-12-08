Realizan estudiantes acciones de saneamiento y divulgación científica en la costa cienfueguera

Compartir en

Por: Fernanda Pérez Ramos (Estudiante de Periodismo)

Durante este fin de semana, el grupo científico estudiantil universitario de Rehabilitación de Ecosistemas Antropizados (REA), de la Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, ha realizado acciones de monitoreo de basuras y búsquedas de especie de la flora nativa amenazadas en las áreas protegidas Guanaroca Punto Gavilán y Ensenada de Rancho Luna.

Fueron recibidos por Julia Coba Mir, subdelegada de medio ambiente del CITMA en la provincia y han tenido el apoyo instituciones gubernamentales como Transmetro, Flora y Fauna, el Hotel Rancho Luna y Servicios Comunales.

El Dr. C. Roberto Fernández Blanco, responsable de educación ambiental del centro de estudios del Jardín Botánico de Villa Clara, asegura la efectividad de este tipo de intervenciones en ecosistemas influenciados por la acción del hombre.

“Entre nuestros objetivos están investigar la flora, fauna, su contaminación, y tratar de transformar los comportamientos de quienes viven en esas zonas, para garantizar su protección.”

Josué Hernández García, estudiante de primer año de la carrera de Biología de la Universidad Central “Marta Abreu“ de Las Villas y miembro del proyecto, lo considera como una oportunidad de aprendizaje en su preparación académica.

“La rehabilitación de ecosistemas antropizados es muy necesaria, teniendo en cuenta la acción perjudicial del hombre sobre muchos medios naturales, y trabajar en una playa tan popular como esta ofrece una visión del impacto negativo y los tipos de contaminación que se pueden encontrar aquí, agregó.”

Esta expedición constituye la primera de su tipo que ejecuta REA en la costa sur del país, con la participación de los estudiantes.