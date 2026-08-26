Disminuye población efectiva de Cienfuegos al cierre de 2025

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La población efectiva sumó 330 593 habitantes al cierre del pasado año y esa cifra representa una disminución de 12 106 pobladores, en comparación con igual periodo anterior.

El análisis presentado por Inmer Ramos Reyes, especialista de la Oficina Nacional de Estadística e Información, en la provincia, enmarca a la «población efectiva» en las personas residentes en un territorio durante más de seis meses.

En el territorio, la reducción poblacional guarda relación con un crecimiento natural negativo —más defunciones que nacimientos— y un saldo migratorio también negativo, especificó.

Según Ramos Reyes el resultado depende de ecuación compensadora, dónde toman una población de partida, suman los nacimientos, restan las defunciones e incorporan el saldo migratorio.

Los datos sobre nacimientos se obtienen a partir de los certificados emitidos por las autoridades correspondientes y conciliados con los registros de las direcciones de Salud Pública, añadió.

Las defunciones son contabilizadas mediante certificados firmados por médicos y la información migratoria procede de las bases de datos de la Dirección de Inmigración y Extranjería, puntualizó.

El experto concluyó que Cienfuegos tiene comportamientos acordes a los de Cuba que cerró 2025 con una población efectiva de 9.434.593 habitantes y disminución de 313.414 personas respecto al año anterior.