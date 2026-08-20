Crece índice de envejecimiento poblacional en Cienfuegos

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El índice de envejecimiento poblacional en la provincia de Cienfuegos, alcanzó el 27.7 por ciento al concluir el pasado año y dicha cifra también significa que aproximadamente uno de cada cuatro cienfuegueros peina canas.

Immer Ramos Reyes, especialista de la Oficina Nacional de Estadística e Información, en Cienfuegos, recalcó que unas 91 mil 500 personas tienen 60 años o más y el resultado va paralelo a una mayor esperanza de vida, gracias a los avances sociales y sanitarios.

En cambio, el experto asimismo advirtió que el fenómeno plantea desafíos ante los cuales debe prepararse la sociedad, porque el territorio cuenta con un número de adultos mayores sin precedentes hasta la fecha.

Al cuantificar tal estadística, esta región centro sureña ocupa el tercer lugar en la nación y Cruces sobresale como el municipio con la más alta tasa de senectud, al contar con poco más del 29 por ciento de personas en este grupo etario.

Ramos Reyes subrayó que Cuba mantiene los más altos puesto en esta variable demográfica en América Latina y el Caribe y en la actualidad diseñan respuestas acordes a las condiciones económicas y sociales, sobre la base de las características particulares en cada terruño.