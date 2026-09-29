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Con dos salidas diarias y una tarifa única de 50 pesos por pasajeros, desde el venidero primero de octubre reanudarán sus servicios cinco rutas de ómnibus urbanos en la ciudad de Cienfuegos, confirmó este martes al espacio Agenda Pública, de Radio Ciudad del Mar, Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base de Pasajes en la Empresa Provincial de Transporte.

Como parte de una estrategia para mejorar la movilidad de la población mediante el empleo de combustible importado no subsidiado. volverán a operar cinco rutas urbanas: la 1, 3, 5, 200 y 207.

Valdés Pérez explicó que las rutas partirán desde el parque Villuendas. La 1, 3 y 200, que son las de mayor extensión y demoran más en regresar, saldrán a las 6:30 de la mañana. Las rutas 5 y 207, de recorrido más corto, lo harán a las 7:00 de la mañana. El objetivo, expresó el funcionario, es que los vehículos estén de regreso alrededor de las 8:00 de la mañana, horario en que estudiantes y trabajadores necesitan trasladarse.

En horario vespertino, todas las rutas realizarán una salida a las 2:00 p.m.

Añadió que los horarios serán evaluado constantemente para ajustarlo a la demanda real de los usuarios.«Esto es algo experimental por ahora. En la medida que vaya teniendo aceptación de la población, podemos ir incrementando rutas y viajes. Vamos a estar evaluando constantemente, en dependencia de la demanda y la movilidad de las personas», señaló.

Para esta primera etapa se emplearán microbuses Diana, de menor capacidad y consumo de combustible. No obstante, el directivo dijo que, de ser necesario, se incorporarán vehículos de mayor porte en determinadas rutas. “Si la demanda demuestra que se necesita un ómnibus más grande, lo insertamos de inmediato”, aseguró.