Cienfuegos premia las mejores obras y realizadores del Festival Provincial de la Radio 2026

El espacio infantil Al compás de las olas, de Radio Ciudad del Mar, se alzó con el Gran Premio del Festival Provincial de la Radio, trascendió este viernes durante la gala de premiaciones del evento.

La emisora provincial mereció además el primer lugar por el Noticiero RCM, compartido con el infantil Amanecer con Andarina, de Radio Cumanayagua, emisora esta última que se alzó con el segundo lugar por el Radio documental La hazaña se llama Aquino. Miguel León.

Radio Cruces alcanzó el tercer lugar con el testimonio Bala perdida, de la periodista Arliery Romero.

El jurado, especializado y encargado de evaluar las 37 obras en concurso, destacó la calidad de las propuestas presentadas, resultado del quehacer creativo de los profesionales del medio en el territorio.

El festival se desarrolló en ocasión de las actividades por el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, y los 104 años de la Radio en Cuba.

A continuación, compartimos la lista de los premiados en cada categoría:

Resultados del Festival Provincial de la Radio

Premios Principales:

Gran Premio: Al compás de las olas. Radio Ciudad del Mar.

Primer Lugar: Noticiero RCM (Radio Ciudad del Mar) y Amanecer con Andarina (Radio Cumanayagua).

Segundo Lugar: Radio documental La hazaña se llama Aquino. Miguel León. Radio Cumanayagua.

Tercer Lugar: Bala perdida. Arliery Romero. Radio Cruces.

Categorías por Género y Formato:

Programa Cultural: Con todo detalle. Gonzalo Bermúdez. Radio Ciudad del Mar.

Programa de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente: En fase. Los algoritmos de internet. Radio Ciudad del Mar.

Programa producción conjunta Radio-UNEAC: Desde Los jardines. La décima. Radio Ciudad del Mar.

Mejor producción para Internet: Alfabeto familiar. Prevención del suicidio en los adolescentes. Radio Ciudad del Mar.

Noticieros: Noticiero RCM. Radio Ciudad del Mar.

Programas de panel (Debate, Mesa Redonda, Comparecencia y Participación ciudadana): Triángulo de la confianza. Comunales. Radio Ciudad del Mar.

Crónica: Siempre mamá. Geysi Rosell Cuellar. Radio Ciudad del Mar. Mención: Yoel Galván, madera fina. Jorge Jesús Fernández. Radio Cruces.

Reportaje: Libras de engaño. Dayneris Torres Núñez. Radio Ciudad del Mar. Mención: El escabroso camino de la leche. Esteban Sosa Muñoz y Jorge Jesús Fernández. Radio Cruces.

Documental: Radio Documental: La hazaña se llama Aquino. Miguel León. Radio Cumanayagua.

Testimonio: Bala perdida. Arliery Romero. Radio Cruces.

Entrevista: Pequeños juglares. Geysi Rosell Cuellar. Radio Ciudad del Mar.

Comentario: Lactar en primera persona. Dayneris Torres Núñez. ¿Dónde están los padres?. Alexis Abril Lariño. Redes de engaño. Arliery Romero Díaz.

Información: Incendio en el Delfinario. Jorge Domínguez Morado. Radio Ciudad del Mar.

Mensajes de comunicación política: Patria o muerte. Francisco Blake Cantero. Radio Ciudad del Mar.

Mensajes de comunicación de bien público: Cuidado de los abuelos. Mayda Cruz León. Radio Cumanayagua.

Espacio que mejor refleje la implementación de las Políticas y Programas de Gobierno: Con todo detalle. La no violencia contra la mujer. Radio Ciudad del Mar.

Categoría destinatarios específicos – Mujer: Con toda idea. Radio Cumanayagua. Mención: La verdad sobre todo. Geysi Rosell.

Categoría destinatarios específicos – Adolescentes y/o Jóvenes: El piquete. El tiempo libre. Radio Ciudad del Mar.

Categoría destinatarios específicos – Infantil (No musical): Al compás de las olas. Sinónimos y antónimos (Radio Ciudad del Mar) y Amanecer con Andarina. Migración (Radio Cumanayagua).

Novela Cubana Original o adaptación: Viento sur. Radio Ciudad del Mar.

Musical Especializado: Clásicos del pentagrama. El rondó. Radio Ciudad del Mar.

Programa sobre talento musical local: Cienfuegos tiene su guaguancó. Radio Ciudad del Mar.

Programa sobre música en cualquier formato: Imagen musical de Radio Ciudad del Mar.

Música Campesina: Un Jilguero que canta. Especial dedicado a Inocente Iznaga. Radio Ciudad del Mar.

Premios de Individualidades: