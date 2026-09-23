Sobre la situación actual con el transporte de pasajeros y perspectivas a corto plazo comparte el Triángulo de la confianza con el licenciado
Orlando Valdés, director de la Unidad Básica de Pasajes.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →