Convocan a licitación para la gestión de espacios gastronómicos y recreativos en Cienfuegos

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La Empresa de Gastronomía, Alojamiento y Recreación de Cienfuegos anunció la apertura de una convocatoria para presentar proyectos dirigidos a la gestión de varios de sus locales. La iniciativa busca fortalecer las alianzas estratégicas entre la entidad estatal y los diversos actores económicos, con el propósito de promover la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad de los servicios.

Esta acción se inserta en el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 y responde al Eje 19 de las medidas de transformación económica, enfocado específicamente en el comercio, la gastronomía y los servicios.

Los inmuebles y áreas disponibles para arrendamiento incluyen el Coopelia Prado, el Bar La Fernandina, y el reservado junto a la parrillada de la Pizzería Giuventu, todos ubicados en la céntrica calle 37. También se someten a licitación la Cafetería Argüelles 29 en el Centro Histórico, la Cafetería Amanecer en Pueblo Griffo, las áreas exteriores del Hotel Cienfuegos en Buena Vista que comprenden ranchón, parrillada y bar, y la parrillada del Restaurante Cochinito.

El plazo de admisión de propuestas estará abierto hasta el próximo lunes 28 de septiembre de 2026. Los aspirantes deberán entregar sus carpetas en un sobre sellado en la Subdirección de Servicios de la Empresa, ubicada en la Avenida 60 entre 35 y 37.

Se exige que en el exterior del sobre consten el nombre, teléfono y correo electrónico del responsable. En su interior, el documento debe detallar obligatoriamente el concepto del negocio, el plan de inversión, el impacto social del proyecto y su proyección financiera. La entidad ha puesto a disposición el teléfono 43-515044 para atender cualquier consulta relacionada con el proceso.