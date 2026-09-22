Inauguran en Cienfuegos el XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire

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Con el lema «La sostenibilidad ante los retos y desafíos del siglo XXI», abre este martes en la ciudad de Cienfuegos el XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, evento que sesionará hasta el próximo 26 de septiembre en modalidad híbrida y que está dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

La cita, convocada por la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Dirección General de Educación Provincial de Cienfuegos y la Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», reúne a educadores, investigadores, estudiantes y activistas sociales de varios países, con Panamá como nación invitada de honor.

Según los organizadores, el encuentro busca rendir homenaje simultáneo a dos figuras clave del pensamiento emancipador latinoamericano: el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el pedagogo brasileño Paulo Freire, cuyo legado cumple más de cinco décadas de influencia en la educación popular y crítica del continente.

Un programa centrado en la sostenibilidad y la inclusión

El programa académico incluye conferencias, paneles, talleres y un foro estudiantil, con ejes temáticos que abarcan la educación inclusiva, el patrimonio, la identidad y la cultura de paz, la primera infancia, las prácticas comunitarias y las políticas educativas dirigidas a la juventud. Paralelamente, se desarrolla el Coloquio Internacional de Reflexión «100 años con Fidel», espacio dedicado al pensamiento educativo y social del Comandante en Jefe.

Entre las actividades previstas destaca la donación, por parte de una delegación brasileña, de un conjunto de libros firmados por Paulo Freire, cedidos por su viuda, con los cuales se pretende crear salas de lectura con su nombre en centros escolares de la provincia.

Los participantes visitarán además comunidades como Petrocasas, el Distrito Creativo, Punta Gorda y el municipio de Palmira, con el objetivo de conocer experiencias concretas de trabajo comunitario y educativo inspiradas en la pedagogía freireana.

Paulo Freire, vigencia de un pensamiento

Nacido en Recife, Brasil, en 1921 y fallecido en 1997, Paulo Freire es considerado uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX. Su obra cumbre, Pedagogía del oprimido (1970), cuestionó la llamada «educación bancaria» —aquella en que el docente deposita conocimientos sobre un alumno pasivo— y propuso en su lugar una educación dialógica, basada en la reflexión crítica y la praxis transformadora.

Su pensamiento mantiene plena vigencia en América Latina y otras regiones, donde sigue inspirando proyectos de alfabetización, educación popular y formación ciudadana. El encuentro de Cienfuegos se inscribe precisamente en ese esfuerzo por mantener vivo su legado ante los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI.

Tomado del Telecentro Perlavisión