Cienfuegos

Evalúan protección de documentos legales en Cienfuegos

Guillermo Martínez Lópezpor Guillermo Martínez López
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La comisión de memoria histórica que atiende la gestión documental sesionó en Cienfuegos para evaluar asuntos de interés como la protección de documentos legales, la vida civil de los ciudadanos, la obra de los archiveros y su presencia en los centros laborales.

Sectores como salud, educación, INDER y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente junto a especialistas del Archivo Histórico Provincial, desarrollarán la campaña de comunicación para celebrar la jornada en la que destacarán el trabajo de quienes custodian los registros históricos en cada esfera.

En ese sentido, expusieron el cronograma que agasaja a los protectores de esta actividad en las instituciones, empresas y organismos del territorio, acciones que extenderán hasta el próxima tres de octubre, Día del Archivero Cubano.

La convocatoria al segundo taller territorial para la inscripción de colecciones documentales de valor patrimonial en el Registro Nacional Estatal formó parte del debate por los integrantes de la comisión provincial de memoria histórica en Cienfuegos.

La Doctora en Ciencias Yarina Soto Herrera, Delegada Territorial del CITMA, insistió en las funciones de la comisión y el quehacer de cada miembro desde su puesto laboral, y precisó, más allá del discurso, lo útil, práctico y necesario de proteger cada objeto, institución, documentos y condecoraciones que evidencian el pasado.

Guillermo Martínez López

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