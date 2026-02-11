Macizo de Guahumaya aspira ser declarado Geoparque Nacional

Compartir en

Por sus valores geológicos únicos y potencial turístico especializado, el macizo de Guamuhaya mantiene su aspiración alcanzar la declaratoria como Geoparque Nacional en su área de 2 mil 143 kilómetros cuadrados, distribuidos en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus.

La iniciativa en ese sentido comenzó en 2021 con el respaldo de la Empresa Minera del Centro, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en su condición de coordinador institucional, el complejo turístico Topes de Collantes y los respectivos gobiernos provinciales.

Según el Comité Nacional de Geoparques, del Minem, puede obtener esa categoría por sus riquezas geológicas y ecológicas, ecosistemas excepcionales y especies endémicas, cuya conservación es clave para preservar procesos naturales que han modelado el paisaje cubano durante millones de años.

Respecto a su patrimonio cultural e histórico, la región guarda una rica herencia: tradiciones campesinas, arquitectura cafetalera, saberes populares y sitios que reflejan la interacción entre el ser humano y su entorno natural a lo largo del tiempo.

Tomado del Telecentro Perlavisión