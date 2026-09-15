Sesionará en Cienfuegos XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire

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Del 22 al 25 de septiembre de 2026, la provincia de Cienfuegos acogerá el XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, bajo el lema “La sostenibilidad ante los retos y desafíos del Siglo XXI”, junto a la celebración del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

El evento, de modalidad híbrida, tendrá a Panamá como país invitado y reunirá a educadores, investigadores y estudiantes de diversas latitudes.

Anayancy González Sayas, presidenta de la Asociación de Pedagogos de la Filial Cienfuegos, explicó que el objetivo principal del encuentro es rendir homenaje a Paulo Freire y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, promover la educación popular, inclusiva y transformadora, así como la cultura de paz, la creación artística comunitaria y la participación de la juventud.

Durante la cita se desarrollarán talleres sobre procreación, el Fórum Estudiantil, educación inclusiva, patrimonio, cultura de paz, gremios de educación popular y primera infancia.

También se abordarán prácticas comunitarias y políticas educativas sobre juventud y el pensamiento de Freire.

Las inscripciones cerraron el 25 de agosto, pero se exhorta a toda la comunidad educativa y científica a participar en las visitas a comunidades que se efectuarán el jueves 24 en Petrocasas, Distrito Creativo, Punta Gorda y el municipio de Palmira, así como en el Palacio de Pioneros Máximo Gómez Báez.

Desde la unidad plural se suman importantes organismos internacionales y nacionales, casas de estudio, educación superior, cátedras de pensadores, centros e instituciones educativas y de la cultura.

Como parte del encuentro, la delegación de Brasil donará libros de Paulo Freire, obsequios de su esposa, con los que se crearán salas de lectura en bibliotecas escolares, dedicadas a la pedagogía crítica y liberadora del educador brasileño.

«Esta sala se concibe como un puente entre la escuela y la comunidad, donde estudiantes, docentes, familias y vecinos se encuentran para compartir lecturas, experiencias y sueños inspirados en la pedagogía crítica de Paulo Freire.

«Aspiramos a que cada sala sea un símbolo de libertad, participación y paz. Con esta propuesta, Cienfuegos reafirma su vocación de ser tierra de educación transformadora, proyectando hacia el mundo un mensaje de esperanza y de compromiso social».

Las salas de lectura Paulo Freire responden a la necesidad de fortalecer la lectura crítica, el diálogo educativo y la participación comunitaria. Se conciben como espacios vivos de encuentro y reflexión colectiva de saberes, con el propósito de promover la lectura crítica en estudiantes y docentes, fortalecer la cultura de paz mediante valores de respeto, solidaridad y justicia social, e impulsar la participación comunitaria integrando a la familia y las organizaciones locales.

Con esta iniciativa, Cienfuegos se prepara para recibir un evento de gran trascendencia pedagógica y cultural, que reafirma su compromiso con una educación transformadora, inclusiva y al servicio de la comunidad.