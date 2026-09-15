Sesionará en Cienfuegos XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire

Del 22 al 25 de septiembre de 2026, la provincia de Cienfuegos acogerá el XIV Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, bajo el lema “La sostenibilidad ante los retos y desafíos del Siglo XXI”, junto a la celebración del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.
El evento, de modalidad híbrida, tendrá a Panamá como país invitado y reunirá a educadores, investigadores y estudiantes de diversas latitudes.
Anayancy González Sayas, presidenta de la Asociación de Pedagogos de la Filial Cienfuegos, explicó que el objetivo principal del encuentro es rendir homenaje a Paulo Freire y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, promover la educación popular, inclusiva y transformadora, así como la cultura de paz, la creación artística comunitaria y la participación de la juventud.
Durante la cita se desarrollarán talleres sobre procreación, el Fórum Estudiantil, educación inclusiva, patrimonio, cultura de paz, gremios de educación popular y primera infancia.
También se abordarán prácticas comunitarias y políticas educativas sobre juventud y el pensamiento de Freire.
Las inscripciones cerraron el 25 de agosto, pero se exhorta a toda la comunidad educativa y científica a participar en las visitas a comunidades que se efectuarán el jueves 24 en Petrocasas, Distrito Creativo, Punta Gorda y el municipio de Palmira, así como en el Palacio de Pioneros Máximo Gómez Báez.
Desde la unidad plural se suman importantes organismos internacionales y nacionales, casas de estudio, educación superior, cátedras de pensadores, centros e instituciones educativas y de la cultura.
Como parte del encuentro, la delegación de Brasil donará libros de Paulo Freire, obsequios de su esposa, con los que se crearán salas de lectura en bibliotecas escolares, dedicadas a la pedagogía crítica y liberadora del educador brasileño.
«Esta sala se concibe como un puente entre la escuela y la comunidad, donde estudiantes, docentes, familias y vecinos se encuentran para compartir lecturas, experiencias y sueños inspirados en la pedagogía crítica de Paulo Freire.
«Aspiramos a que cada sala sea un símbolo de libertad, participación y paz. Con esta propuesta, Cienfuegos reafirma su vocación de ser tierra de educación transformadora, proyectando hacia el mundo un mensaje de esperanza y de compromiso social».
Las salas de lectura Paulo Freire responden a la necesidad de fortalecer la lectura crítica, el diálogo educativo y la participación comunitaria. Se conciben como espacios vivos de encuentro y reflexión colectiva de saberes, con el propósito de promover la lectura crítica en estudiantes y docentes, fortalecer la cultura de paz mediante valores de respeto, solidaridad y justicia social, e impulsar la participación comunitaria integrando a la familia y las organizaciones locales.
Con esta iniciativa, Cienfuegos se prepara para recibir un evento de gran trascendencia pedagógica y cultural, que reafirma su compromiso con una educación transformadora, inclusiva y al servicio de la comunidad.