Los 10 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 y todos los nominados por France Football

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La carrera por el Balón de Oro masculino 2026 tiene oficialmente a sus 30 candidatos finales y, a diferencia de lo que vimos el año pasado, cuando la pelea era Lamine Yamal vs. Ousmane Dembélé mano a mano, esta vez el pronóstico es reservado. Tanto, que con seguridad el ganador despertará un debate total en las redes sociales.

La edición 2026 es especial, porque esta vez la temporada bajo análisis incluye el Mundial jugado en Norteamérica, y la realidad es que la Copa del Mundo solo sembró más dudas de las que ya había.

El torneo de selecciones más importante de la FIFA añadió un par de nombres que no estaban en carpeta en un principio, pero ninguno de manera rutilante. Por eso, hoy, a un mes de que la revista France Football entregue el premio con base en las opiniones de periodistas de 100 países, ningún nombre se impone sobre el resto.

¿Puede repetir Dembélé, que volvió a ganar la Champions League? ¿Se mete Messi en la pelea por su buen Mundial, que no tuvo premio final? ¿O el título realza la figura de Rodri otra vez, a pesar de un año gris en el Manchester City? ¿Serán Mbappé o Kane elegidos a fuerza de goles? Son todas preguntas válidas, sin respuesta por ahora.

Sin embargo, sí podemos achicar esa lista de 30 a unos 10 nombres que posiblemente estarán en el Top 10 final.

El flamante Balón de Oro del Mundial 2026 (que, por cierto, lució un poco exagerado a no ser por esos últimos tres o cuatro partidos de España) construyó en suelo norteamericano una sólida candidatura.

Allí se terminó viendo a un Rodri muy similar al que ganó el galardón en 2024, año en el que también llevó a su selección a un título importante. Aquella vez fue la Eurocopa, ahora la Copa del Mundo.

Sin embargo, su año en el Manchester City no tuvo brillo: el nivel del equipo no lo ayudó, ya que apenas ganó dos copas locales, pero a nivel individual tampoco logró sobresalir. Aun así, manejó los hilos de la Roja y seguro es el candidato de muchos.

Ocho goles y cuatro asistencias en un Mundial con 38/39 años en la espalda meterían a cualquiera en la discusión seria por el Balón de Oro, y seguramente solo por eso estemos hablando de Lionel Messi en este punto.

Su año a nivel clubes también fue bueno, con un título en la Major League Soccer y siendo goleador del torneo con 35 tantos, pero… es la MLS. Si bien los organizadores del Balón de Oro aclaran que no hay restricciones de liga a la hora de elegir un candidato, es casi una regla no escrita: para llevarse el premio hay que jugar en una liga competitiva.

Si Messi hubiera ganado la Copa del Mundo, otro sería el cantar, pero la derrota y su floja actuación en la final le restan varios puntos.

El ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 inscribe su nombre entre los máximos candidatos a fuerza de goles. Además de marcar más tantos que nadie en el torneo disputado en Norteamérica, también fue el máximo goleador de la Champions League y de la Liga de España.

Sin embargo, su selección terminó cuarta y su equipo, el Real Madrid, tuvo uno de los peores años deportivos en casi dos décadas. En este caso, lo grupal daña sus posibilidades.

El vigente Balón de Oro hizo méritos para mantenerse en la pelea, pero es indudable que está un par de escalones más abajo que hace un año, cuando peleó cabeza a cabeza con Lamine Yamal.

Es cierto que volvió a salir campeón de la Liga de Francia y de la Champions League, pero empezó la temporada lesionado, su protagonismo se diluyó un poco en un superequipo como el PSG y en la selección francesa estuvo a la sombra de Mbappé.

Aun así, sus 20 goles en la temporada seguro lo ponen en el Top 10.

Si de goles hablamos, no podemos olvidar a Harry Kane, no solo por los que hace, sino por los que le facilita a sus compañeros.

Terminó el año con el Bayern Múnich con más goles que partidos jugados: 64 en 51 encuentros. A nivel individual, como Mbappé, cumple con los requisitos para llevarse el Balón de Oro por primera vez en su carrera, e incluso fue campeón con su club en la liga local, a diferencia del hombre del Real Madrid.

Sin embargo, quedarse a las puertas de la final de la Champions League y del Mundial seguro mina un poco sus posibilidades, que, igual, son muchas. En la Copa del Mundo, además, Jude Bellingham terminó eclipsándolo un poco en las instancias más decisivas.

Lamine Yamal ya es campeón del mundo con 19 años, pero no es ningún secreto que su Mundial no fue todo lo rutilante que se esperaba. Marcó solo un gol, ante Arabia Saudita, y fue importante ante Francia (le hicieron el penal que abre el partido), pero está claro que jugadores como Rodri y Dani Olmo se destacaron mucho más.

El título con el FC Barcelona le suma puntos, pero las lesiones y la derrota en cuartos de final de la Champions League le restan unos cuantos. Su 2024/2025 fue mejor, y de eso no hay dudas. Como Dembélé, estará seguramente en el Top 10, pero nadie lo ve ganador.

Posiblemente, el mejor jugador del PSG bicampeón de la Champions League. El georgiano brilló con su regate, se puso el equipo al hombro en aquellas semifinales contra el Bayern Munich y también le hicieron el penal que significó el empate en la final ante el Arsenal.

Sin embargo, hizo menos goles que Dembélé en la temporada (19, más 11 asistencias) y, sobre todo, no jugó el Mundial, sencillamente porque Georgia no tenía posibilidad de avanzar en las eliminatorias europeas.

Puede sonar algo injusto, pero en un año de Copa del Mundo cuesta pensar que alcanzará el sitio de privilegio a la hora de la votación, aunque por su juego y desequilibrio merece estar en la conversación.

El enorme Mundial que hizo junto a una sorprendente Noruega realzó una figura que no había sido tan deslumbrante en la temporada.

Haaland tuvo un año de goleador, otro más, como acostumbra, con 38 goles en el Manchester City, pero Kane, por ejemplo, terminó convirtiendo más.

Además, el noruego no brilla si no es por el gol y los Citizens tampoco lo ayudaron a nivel grupal, ya que se quedaron sin títulos importantes, más que dos copas nacionales. Puede que entre en el Top 10 a fuerza de goles, pero el podio parece quedarle lejos.

Como a todo jugador del Real Madrid, le será difícil competir por el podio, aunque sus actuaciones con la selección de Inglaterra limpiaron un poco su imagen.

A nivel clubes, el año fue malo. Apenas ocho goles y cinco asistencias en 40 partidos con los Blancos, y ningún título en las vitrinas.

Con los Tres Leones sumó otras 12 presentaciones entre amistosos y Copa del Mundo, donde definitivamente se vio su mejor versión. En Norteamérica marcó siete tantos y dio una asistencia en ocho juegos. Terminó siendo uno de los jugadores más vistosos del torneo, pero difícilmente eso haga olvidar el bajo rendimiento con el Madrid.

El cerebro del PSG. La pieza de auxilio que necesita el equipo de Luis Enrique, ya sea para equilibrar un equipo ultraofensivo como también para abrir defensas con sus pases largos al espacio.

Nadie duda de su importancia en el bicampeonato de los franceses en Champions, pero su problema es que no tiene grandes números individuales que mostrar. Es un jugador silencioso, como Rodri, y si Rodri ganó el trofeo, él al menos merece estar entre los máximos candidatos.

En cuanto a números, jugó 50 partidos para el PSG en la pasada campaña, con siete goles y 10 asistencias, una Liga de Francia, la Supercopa de Europa y la mencionada segunda “Orejona”.

Entre las contras, la realidad es que prometía un gran Mundial, como todo Portugal, pero terminó siendo una actuación muy deslucida en lo que parecía un candidato al título. Entre amistosos y competencias oficiales con los lusos, sumó 14 presentaciones, sin tantos y pases de gol.

Todos los nominados por France Football

La gala del Balón de Oro

La decisión final recaerá en 100 periodistas que representarán a los 100 países con mejor clasificación en el ranking de la FIFA. Cada uno elige su propio Top 10, dando 15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, 8 al cuarto, 7 al quinto, 5 al sexto, 4 al séptimo, 3 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo.

En caso de que haya empate, prevalecerá aquel que haya recibido más votos en el primer puesto del Top 10.

Además del Balón de Oro masculino, se entregará el Balón de Oro femenino, el trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Yashin al mejor portero, el Gerd Müller al máximo goleador y otros dos premios para el mejor entrenador o entrenadora tanto del fútbol masculino como del femenino.

La ceremonia de premiación se realizará esta vez en Londres, Inglaterra, el 26 de octubre.

Tomado de Cubadebate