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El aniversario 69 del Levantamiento Armado Popular, del 5 de Septiembre de 1957, es rememorado este sábado, en Cienfuegos en acto solemne y peregrinación del pueblo, para rendir tributo a los héroes y mártires de la gesta popular contra la dictadura de Fulgencio Batista.





Frente al otrora Colegio San Lorenzo, uno de los escenarios del alzamiento, la ceremonia reafirma el compromiso de los cienfuegueros con la Patria.

Presentes autoridades políticas, del Gobierno, combatientes, familiares de los caídos durante el levantamiento armado y pueblo en general.

Entre los presentes el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y el miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz.





En las palabras centrales del acto, el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, Armando Carranza Valladares, destacó el significado histórico del alzamiento y reafirmó el compromiso del pueblo con la Revolución, denunciando el recrudecimiento del Bloqueo Económico, Financiero y Comercial impuesto por Estados Unidos como parte de una guerra económica contra la nación.

Como es tradición, al amanecer de este sábado se realizó la toma simbólica de los enclaves históricos vinculados a la insurrección.







La jornada incluye la tradicional peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea, donde reposan los restos de los mártires.







Esta jornada es expresión de la identidad cienfueguera y la fidelidad a una historia que trasciende generaciones.

La peregrinación al cementerio Tomás Acea se ha consolidado como el acto más sentido de la jornada, un tributo que el pueblo de Cienfuegos renueva cada año.







