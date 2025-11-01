🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Alertan sobre medidas de seguridad ante el paso de equipos de fumigación

Laura Brunet Portelapor Laura Brunet Portela
Compartir en

Las autoridades sanitarias de Cienfuegos alertaron a la población sobre las medidas de seguridad a cumplir durante el paso de los equipos de fumigación del tratamiento extradomiciliario, como parte de las acciones intensivas contra el mosquito.

El Dr. Luis Gerardo Morales Pérez, Vicedirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cienfuegos, instó a los residentes a seguir estrictamente las recomendaciones establecidas para garantizar la efectividad del proceso y la seguridad de todos.
Entre las indicaciones principales, las autoridades orientan a la población no entorpecer el paso del equipo que avanza en la fumigación, ya que cruzar la vía cerca del equipo o atravesar la columna de humo representa un riesgo y obstaculiza las labores.
Los equipos de fumigación pueden ir escoltados por el Ministerio del Interior, bomberos, ambulancia y personal de salud. Asimismo, solicitan abrir vía para que pueda realizar correctamente sus maniobras y avanzar sin interrupciones en el área programada.
Morales Pérez insistió en abrir puertas y ventanas de los hogares para que parte de la neblina con insecticida penetre en el interior y logre una mayor cobertura en la eliminación de vectores.
Las autoridades de salud enfatizaron que el cumplimiento de estas recomendaciones es fundamental para el éxito de la campaña antivectorial y la protección de la comunidad ante enfermedades transmitidas por mosquitos.

Laura Brunet Portela

Licenciada en Periodismo. Master en Ciencias de la Comunicación. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

Ver todas las entradas de Laura Brunet Portela →

Puede que también te guste

Rememoran historiadores y pedagogos momentos de la educación en Cienfuegos

Comienza pago a jubilados en Correos Cienfuegos

Magazín económico Feria internacional ExpoSur 2023

🎧 Magazín económico: Feria internacional ExpoSur 2023

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *