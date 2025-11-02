Confirman incorporación del pitcher Luis Serpa a los Elefantes de Cienfuegos

Compartir en

El lanzador Luis Alejandro Serpa Socarrás recibió su uniforme y podrá desempeñarse con los Elefantes de Cienfuegos en lo que resta de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Luego de varios días de espera, el entrenador de pitcheo Yoissel Héctor confirmó la incorporación del aguadense, quien entrará al equipo por el zurdo Yordan Nodal.

“Llevo un mes y dos semanas entrenando, al principio no quería jugar debido a situaciones personales, pero cuando vi al equipo tan motivado hablé con los directivos y aceptaron mi regreso.

Agradezco a aficionados y familiares por su apoyo constante, especialmente a mi padre, pues desde niño ha estado siempre conmigo en el deporte.”

Según el sitio oficial del béisbol cubano, el diestro de 25 años acumula cinco temporadas, en las que presenta diez triunfos, 18 reveses, seis salvamentos y efectividad de 5.68.

Cienfuegos enfrentará en casa a Guántanamo desde este martes hasta el domingo, para después viajar hacia Ciego de Ávila e Isla de la Juventud, con motivo de los reajustes en el calendario tras el paso del huracán Melissa.